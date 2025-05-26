«Ростех»: американские ЗРК Patriot не могут сбить ракету «Искандера»

МОСКВА, 26 мая, ФедералПресс. По информации, предоставленной госкорпорацией «Ростех», находящиеся на вооружении Украины западные средства противовоздушной обороны, включая американские зенитные ракетные комплексы Patriot, не обладают технической возможностью перехвата российских ракет «Искандер».
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