Врач рассказал, как обнаружить у себя рак по результатам крови

Повышенный уровень лейкоцитов в крови может быть признаком рака и других серьезных заболеваний. Об этом рассказал терапевт Центра молекулярной диагностики CMD Лефортово ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Иван Носков.
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