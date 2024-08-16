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Как пшеничное тесто дало начало цивилизации — новые открытия генетиков

Как пшеничное тесто дало начало цивилизации — новые открытия генетиков

«Наши выводы раскрывают новые аспекты важнейшего события в нашей цивилизации, которое создало новый тип сельского хозяйства и позволило людям осесть и сформировать общества», — сказал профессор Бранде Вульф, исследователь пшеницы из Университета науки и технологий им.

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