Как пшеничное тесто дало начало цивилизации — новые открытия генетиков

«Наши выводы раскрывают новые аспекты важнейшего события в нашей цивилизации, которое создало новый тип сельского хозяйства и позволило людям осесть и сформировать общества», — сказал профессор Бранде Вульф, исследователь пшеницы из Университета науки и технологий им.