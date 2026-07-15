Туризм и География
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Туризм и География

37 подписчиков

Моя стратегия охоты за летним карасем: как подобрать ключ к капризной рыбе

Моя стратегия охоты за летним карасем: как подобрать ключ к капризной рыбе

Каждый выезд на летнюю рыбалку за карасем для меня — это не просто хобби, а настоящий детектив. Помню десятки рассветов, когда я сидел с удочкой, глядя на абсолютно неподвижный поплавок, в то время как сосед методично вытаскивал одного «лаптя» за другим.

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Комментарии
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ЮВ
Юрий Воробьев
Дураку блогеру - на фото не карась, а окунь...
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1 м.