Моя стратегия охоты за летним карасем: как подобрать ключ к капризной рыбе

Каждый выезд на летнюю рыбалку за карасем для меня — это не просто хобби, а настоящий детектив. Помню десятки рассветов, когда я сидел с удочкой, глядя на абсолютно неподвижный поплавок, в то время как сосед методично вытаскивал одного «лаптя» за другим.
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