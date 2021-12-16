Происшествия

7 подписчиков

В Пермском крае полицейские задержали серийного квартирного вора

Сотрудники отдела уголовного розыска отдела полиции № 7 (дисл. Свердловский район) УМВД России по г. Перми задержали 46-летнего мужчину, подозреваемого в совершении пяти преступлений, предусмотренных ч.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх