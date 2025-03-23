Самые продвинутые модели ИИ не справились с задачей для детей 

Часы на Спасской башне / © wikipedia / A.Savin Исследователи из Эдинбургского университета в Шотландии обнаружили, что мультимодальные большие языковые модели (MLLM), которые могут обрабатывать текст и изображения, способны распознавать показания циферблатов часов лишь в 25 процентах случаев.
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