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Александр Цыбульский поздравил жительниц Поморья с 8 марта

Сердечно поздравляю вас с первым весенним праздником — Международным женским днём!Сердечно поздравляю вас с первым весенним праздником — Международным женским днём!В нашей стране 8 Марта давно стало символом добра и трепетного отношения к женщинам — матерям, бабушкам, сёстрам, жёнам, дочерям, подругам! Эта традиция, передающаяся из поколения в поколение, является одной из основ нерушимости истинных ценностей России.

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