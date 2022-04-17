У военнослужащих Самарского гарнизона проверили уровень физподготовки

Солдаты и офицеры выполнили нормативы на силу, выносливость, ловкость и быстроту в таких упражнениях как: челночный бег, подтягивание, выход силой на перекладине, отжимание, жим штанги лежа и кросс на дистанцию 1,3 или 5 километров.