Ральф Шумахер: В Racing Bulls Ферстаппен был бы быстрее, чем сейчас в Red Bull Racing

Ральф Шумахер: В Racing Bulls Ферстаппен был бы быстрее, чем сейчас в Red Bull RacingRed Bull RacingБывший гонщик Формулы 1 Ральф Шумахер считает, что действующий чемпион мира Макс Ферстаппен был бы быстрее, выступая за рулём машины Racing Bulls.