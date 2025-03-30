Ральф Шумахер: В Racing Bulls Ферстаппен был бы быстрее, чем сейчас в Red Bull Racing

Ральф Шумахер: В Racing Bulls Ферстаппен был бы быстрее, чем сейчас в Red Bull RacingRed Bull RacingБывший гонщик Формулы 1 Ральф Шумахер считает, что действующий чемпион мира Макс Ферстаппен был бы быстрее, выступая за рулём машины Racing Bulls.
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