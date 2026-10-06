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Татар-информ

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«Татнефть» провела «Зелёный пресс-тур» по юго-востоку Татарстана

«Татнефть» провела «Зелёный пресс-тур» по юго-востоку Татарстана

Фото: пресс-служба «Татнефти» Компания «Татнефть» организовала однодневный пресс-тур «Будущее в каждом шаге» для журналистов, экоблогеров и инфлюенсеров из различных регионов России.

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