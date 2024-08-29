Август-2024 преподнёс старые и новые сюрпризы для России на центральноазиатском направлении Юрий Кузнецов Многие обратили внимание на статью президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в «Казахстанской правде», озаглавленную «Ренессанс Центральной Азии: на пути к устойчивому развитию и процветанию».