Комитет Госдумы по здоровью выступил против запрета абортов в частных клиниках

Комитет Госдумы по здоровью раскритиковал инициативу о запрете абортов в частных клиниках. Представители комитета настаивают на развитии механизма доабортного консультирования и формировании "положительных репродуктивных установок" у женщин.
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