Эксперт Нэйт Данкан: «Игроки периметра не должны получать приз лучшему в защите»

Эксперт Нэйт Данкан на примере матча плей-офф «Новый Орлеан» – «Финикс» (111:114, 1-2) объяснил, почему игроки периметра имеют ограниченное влияние и не должны получать приз лучшему по игре в защите по итогам сезона.

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