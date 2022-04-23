Эксперт Нэйт Данкан: «Игроки периметра не должны получать приз лучшему в защите»

Эксперт Нэйт Данкан на примере матча плей-офф «Новый Орлеан» – «Финикс» (111:114, 1-2) объяснил, почему игроки периметра имеют ограниченное влияние и не должны получать приз лучшему по игре в защите по итогам сезона.
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