Военные ВВО приняли участие в параде 85-летия победы на Халхин-Голе

Страна и люди

В городе Чойболсан военнослужащие Восточного военного округа (ВВО), участвовавшие в учениях «Селенга-2024», прошли в едином строю с монгольскими военными на параде, посвященном 85-летию победы советско-монгольских войск на реке Халхин Гол.