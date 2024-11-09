WSJ: Остин отказал Зеленскому в приоритетной поставке новых систем ATACMS

Владимир Зеленский получил отказ в получении ракетных систем ATACMS в обход других заказчиков. Как сообщает газета Wall Street Journal, ссылаясь на источники в правительстве США и Украины, глава Пентагона Ллойд Остин не стал предоставлять Зеленскому право приоритетной поставки.