WSJ: Остин отказал Зеленскому в приоритетной поставке новых систем ATACMS

Владимир Зеленский получил отказ в получении ракетных систем ATACMS в обход других заказчиков. Как сообщает газета Wall Street Journal, ссылаясь на источники в правительстве США и Украины, глава Пентагона Ллойд Остин не стал предоставлять Зеленскому право приоритетной поставки.
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