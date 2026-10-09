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Украинские разведывательные шары уничтожены над Ярославской областью

Украинские разведывательные шары уничтожены над Ярославской областью

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Разведывательные малоразмерные воздушные шары, запущенные с территории Украины, были сбиты над Ярославской областью.

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