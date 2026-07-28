В Калужской области уничтожили 13 БПЛА

27 июля Калужская область подверглась атаке боевых беспилотников. Как сообщил губернатор Владислав Шапша, вчера в течение дня силы ПВО уничтожили 13 БПЛА над территориями Бабынинского, Дзержинского, Жуковского, Медынского, Перемышльского, Ульяновского, Ферзиковского, Хвастовичского и Юхновского муниципальных округов.
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