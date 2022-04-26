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“Каждый день заставляют землю есть”, – выходкам Хаматовой нашлось разумное объяснение

“Каждый день заставляют землю есть”, – выходкам Хаматовой нашлось разумное объяснение

Эпатажная и запомнившаяся своими последними выходками Чулпан Хаматова не сбавляет оборотов. И если ранее, ее действия еще вызывали определенный резонанс, то сегодня ей можно только посочувствовать.

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