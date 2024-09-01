Зеленский вновь призывает Запад дать Украине «разрешение на дальнобойность»

Зеленский снова призвал Запад разрешить бить по России дальнобойным оружием На этой неделе США сообщили, что ограничения для ВСУ на использование американского оружия продолжают действовать, а в ЕС не смогли договориться об их отмене.
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