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Бразилия ради назначения Анчелотти готова ждать до июня

Бразилия ради назначения Анчелотти готова ждать до июня

Карло Анчелотти еще может стать тренером сборной Бразилии. По информации Gazeta Esportiva, Бразильская конфедерация футбола (CBF) ради назначения 63-летнего специалиста готова ждать до июня.

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