Дизайн и дом
Дизайн и дом
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Дизайн и дом

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Как я сочетаю 3D-моделирование и нейросети для поиска стиля интерьера

Как я сочетаю 3D-моделирование и нейросети для поиска стиля интерьера

Работа над интерьером почти всегда начинается с попытки уловить характер пространства. Ещё до того, как появляются финальные визуализации, важно понять, каким будет настроение помещения, как распределится свет, какие фактуры станут ведущими, а какие уйдут на второй план.

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