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На Ямале пенсионер передал мошенникам 4,5 млн рублей

На Ямале пенсионер передал мошенникам 4,5 млн рублей

В Надыме Ямало-Ненецкого автономного округа 62-летний мужчина передал мошенникам 4,5 млн рублей. Несколько дней неизвестные убеждали его, что ему якобы грозит уголовное дело из-за поддержки иностранной армии.

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