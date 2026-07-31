На Ямале пенсионер передал мошенникам 4,5 млн рублей

В Надыме Ямало-Ненецкого автономного округа 62-летний мужчина передал мошенникам 4,5 млн рублей. Несколько дней неизвестные убеждали его, что ему якобы грозит уголовное дело из-за поддержки иностранной армии.
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