Елена Милаева предупредила диабетиков об опасности арбузов и дынь

Эксперт Елена Милаева рассказала о противопоказаниях к употреблению арбузов и дынь. Людям с гастритом, язвой и панкреатитом они могут навредить, а диабетикам рекомендуется быть особенно осторожными из-за высокого гликемического индекса.
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