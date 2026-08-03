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Царьград

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Елена Милаева предупредила диабетиков об опасности арбузов и дынь

Елена Милаева предупредила диабетиков об опасности арбузов и дынь

Эксперт Елена Милаева рассказала о противопоказаниях к употреблению арбузов и дынь. Людям с гастритом, язвой и панкреатитом они могут навредить, а диабетикам рекомендуется быть особенно осторожными из-за высокого гликемического индекса.

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