Комлев назвал продуманным и взвешенным решение об отставке

Решение об уходе поста главы Национальной системы платежных карт (НСПК) было заранее продумано и согласовано с Банком России, рассказал 29 декабря Владимир Комлев, руководивший компанией с момента ее основания в 2014 году.
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