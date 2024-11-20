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  • АЛЕКСАНДР Крымский
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  • людмила макарова
    Ну ждите, ждите😀 а прилетит ответка совсем в другое  местоПосольство Испани...
  • Boris Max
    А где иранская мощь? Там где три евряя длбят ианскую мощь!«Тегеран считает ...

🇷🇺 Доброе утро, мы из России!!!🔥 ❗️Работаем, братья🇷🇺 #Россия #ВСРФ #ВКСРФ #СВО.

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