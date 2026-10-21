‼️🇺🇦🔥Под Николаевом после российского удара горит ТЦ «Эпицентр» ▪️В Первомайске поражён торговый центр «Эпицентр», сообщили местные власти.
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