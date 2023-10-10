Talksport: Бекхэм может стать послом МЮ, если клуб купит катарский шейх

Совладелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм может в ближайшее время стать послом «Манчестер Юнайтед». Как сообщает радио Talksport, Бекхэму предложат почётную должность, если катарский шейх Джассим бен Хамад Аль Тани приобретёт клуб.
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