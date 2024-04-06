В России 7 апреля принято отмечать «День памяти погибших подводников» Денис СерёгинВ Российской Федерации на протяжении своей многовековой истории никогда не забывали своих героев, которые отдавали за неё свою жизнь.
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