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Рогов рассказал о мерах по снижению шансов ВСУ на успешное контрнаступление

Рогов рассказал о мерах по снижению шансов ВСУ на успешное контрнаступление

Лидер движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что в Запорожской области были предприняты определенные действия, которые предоставят возможность в заметной мере снизить шансы Украины на проведение успешной контрнаступательной операции.

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