15 человек, которые лично убедились, что с ипотекой не соскучишься

Говорят, что иметь дом — это роскошь. Не поэтому ли люди так часто берут его в ипотеку? Правда ли, что это путь в долговое рабство, и ее нужно избегать? Пользователи сети поведали интернету разные истории о том, как ипотека сыграла не последнюю роль в их жизни.
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