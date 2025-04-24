15 человек, которые лично убедились, что с ипотекой не соскучишься

Говорят, что иметь дом — это роскошь. Не поэтому ли люди так часто берут его в ипотеку? Правда ли, что это путь в долговое рабство, и ее нужно избегать? Пользователи сети поведали интернету разные истории о том, как ипотека сыграла не последнюю роль в их жизни.