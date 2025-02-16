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Володин спрогнозировал, что Европейский союз ждут серьезные изменения

Володин спрогнозировал, что Европейский союз ждут серьезные изменения

ЕС ждут серьезные изменения. С соответствующим прогнозом выступил председатель Государственной Думы Российской Федерации Вячеслав Володин, который подвел итоги 61-й Мюнхенской конференции по безопасности.

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