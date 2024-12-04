Событийный туризм и городское развитие: чтобы все получилось, кто-то должен очень сильно захотеть

Насыщенный событийный календарь может выводить города на принципиально новый уровень, яркая инициатива способна спасти городское пространство от запустения, сильным стейкхолдерам под силу увеличить коммерческий потенциал территории.
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