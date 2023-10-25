Times of Israel: в Израиле призвали казнить боевиков ХАМАС, как нацистов

Министр энергетики Израиля Исраэль Кац выступил с предложением судить участвовавших в нападении на страну боевиков радикального палестинского движения ХАМАС, как нацистов, специальным военно-полевым судом, который будет иметь возможность выносить смертный приговор.
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