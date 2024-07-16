Как защитить кожу от активного солнца на море: советы дерматолога

МОСКВА, 16 июля, ФедералПресс. Как подготовиться к смене климата и защититься от негативного влияния УФ-лучей, рассказала врач дерматолог-косметолог клиники ZEN Levitation Екатерина Халеева в беседе с РИАМО.
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