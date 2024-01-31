Эксперты ВШЭ назвали черты характера, объединяющие российских миллиардеров

Ученые центра стратификационных исследований Института социальной политики НИУ ВШЭ Светлана Мареева и Екатерина Слободенюк представили портрет российских миллиардеров, передает телеканал "360" со ссылкой на РБК.
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