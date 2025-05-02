В Баку прошло очередное заседание суда над пленными руководителями Карабаха

Обвинения в свой адрес на очередном заседании суда в Баку по делу пленных лидеров Нагорного Карабаха опроверг бывший спикер парламента Арцаха (Нагорного Карабаха) Давид Ишханян, 2 мая сообщает агентство Sputnik.
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