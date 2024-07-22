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В Калужской области пьяные мужчины обнаружили утопленника и решили с ним позабавиться

Они вытащили его на берег и стали фотографироваться с ним.Неадекваты улыбались, корча рожицы.Супруга погибшего написала заявление в полицию на очевидцев, которые глумились над трупом, но силовики не спешат возбуждать уголовное дело.

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