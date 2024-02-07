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Закон, порядок, государство

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Оператор FPV-дронов разведподразделения армейского корпуса группировки войск «Запад» нанес точный удар по противнику

Оператор FPV-дронов разведподразделения армейского корпуса группировки войск «Запад» нанес точный удар по противнику

Операторы БпЛА постоянно фиксируют и транслируют в пункты управления координаты расположения военных объектов, командных пунктов, опорников, позиций, вооружения и боевой техники ВСУ.

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