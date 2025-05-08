Mash: судья из российского региона отпустила из-под стражи украинских наркокурьеров

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cvyurij Цветков

Подробностей про судью Светлану Григорьеву мы не имеем. Почему она отпустила наркодельцов объяснения нет. Неизвестно были ли в суде присяжные заседатели, которые всегда участвуют в делах о наркотиках. Правда, присяжные не участвуют в делах с несовершеннолетними или где грозит пожизненное лишение свободы. Но известно, что наркотики всегда прикрыты очень влиятельными людьми. Тем более тут 100 кг зелья. Я судью не оправдываю, но ведь судья принимает Присягу, согласно которой он должен действовать по Закону и быть беспристрастным и справедливым, как велят ему долг и совесть! Выходит, что что судья поступает не по Закону, а по заказу сих влиятельных людей. Итак, нашей власти надлежит понять, что существование этих ненужных людей на территории нашей Родины не обязательно. А судей следует защитить от любого влияния. Только тогда суд будет справедливым!!!