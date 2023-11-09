Стало известно о состоянии нашедшего скелет преступника в Серпухове школьника

Ребёнок дожидался родителей после учёбы и наткнулся на человеческие кости.В администрации городского округа Серпухов рассказали о состоянии 10-летнего мальчика, который нашёл скелет беглого преступника рядом с железной дорогой.
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