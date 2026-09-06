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Как РККА освободила посёлок Локоть
В годы Великой Отечественной войны немцы активно пытались привлечь на свою сторону население оккупированных территорий. При этом людоедский характер фашистского режима и его стремление поработить подчинённые народы скрывались под маской борьбы с большевизмом и идеи «освобождения» России. В посёлке городского типа Локоть, находящемся на Брянщине, гитлеровцы создали административный центр так называемого Локотского самоуправления, находящийся под контролем местных предателей. Коллаборационисты сформировали собственные вооружённые силы, которые боролись с партизанами и даже пытались противостоять частям Красной армии на фронте.
Подразделения, состоящие из предателей, отличались даже большей жестокостью, чем гитлеровцы. В частности, здесь служила знаменитая «Тонька-пулемётчица», известная своими расправами над сотнями мирных жителей и военнопленных. Тем не менее, кровавый террор не помог коллаборационистам покончить с подпольщиками и партизанами, которые действовали в окрестностях Локтя.
В конце лета, когда к посёлку начал стремительно приближаться фронт, местные власти приняли решение покинуть Локоть и увести свои вооружённые силы в Белоруссию. Там они отметились не менее кровавой деятельностью, участвуя в карательных экспедициях и подавляя антифашистские восстания. В Локте остался лишь немецкий гарнизон, который собирался ожесточённо оборонять посёлок, пользуясь характером труднопроходимой местности. Никаких укреплений фашисты не возводили, самонадеянно полагая, что прорыв советских войск невозможен, и местные болота являются естественной преградой для внезапного наступления.
Разумеется, эти надежды немцев не имели под собой оснований, так как после победы на Курской Дуге Красная армия стремительно наступала по всем направлениям. В направлении Брянщины действовали войска Брянского фронта (генерал-полковник Маркиан Михайлович Попов), которые активно взаимодействовали с соединениями Центрального фронта (генерал армии Константин Константинович Рокоссовский). В конце августа 250-я стрелковая дивизия (63-я армия) под командованием полковника Ивана Васильевича Мохина вышла в станции Брасово, находящейся недалеко от Локтя. Было решено не атаковать посёлок в лоб, а обойти его с севера и юга, чтобы заставить гитлеровцев в панике отступить. Пятого сентября 1943 года этот манёвр блестяще удался, немцы оказались в опасном положении. Тем не менее, когда бойцы 2-го танкового батальона 197-й танковой бригады 30-го Уральского добровольческого танкового корпуса ворвались в посёлок вместе с пехотой Мохина, то столкнулись с контратакой. Эта схватка закончилась решительной победой наших войск, и противник отступил, понеся большие потери.
В ходе битвы за Локоть и Брасово советские войска стали свидетелями классической жестокостью фашистов. В частности, на некоторых участках обороны они встретили «живые щиты» из местных жителей, которых гитлеровцы заставили заградить дорогу нашим танкам. Кроме того, в семи километрах от посёлка бойцы обнаружили массовое захоронение советских людей, казнённых гитлеровцами и их приспешниками – властями «Локотского самоуправления». В настоящий момент на месте их гибели создан мемориал, напоминающий жителям и гостям городам о страшной природе фашизма, который не брезговал любыми средствами для удержания контроля над оккупированной территорией.
Заглавное фото. Мемориальный комплекс воинам-освободителям в посёлке Локоть
Тайная база «Птиц Мадьяра» уничтожена: в Херсоне накрыли элиту дронов ВСУ
Тайная база Птиц Мадьяра уничтожена в Херсоне Российские военные сообщили об уничтожении склада подразделения «Птицы Мадьяра» в Херсоне ударом БПЛА
Российские военные заявили об уничтожении склада БПЛА подразделения «Птицы Мадьяра» в Херсоне. По данным бойцов, объект располагался в жилом доме и использовался для хранения комплектующих и взрывчатых веществ.
Российские военные сообщили об уничтожении склада элитного подразделения операторов беспилотников Вооруженных сил Украины «Птицы Мадьяра» в Херсоне. По данным российских бойцов, объект поразил БПЛА группировки войск «Днепр». Кроме того, военные подчеркнули, что операция прошла без потерь среди мирного населения.
Об этом рассказал военнослужащий с позывным Механик. По его словам, склад находился на территории подконтрольного Киеву Херсона. При этом подразделение активно использовало объект для обеспечения работы операторов беспилотников.
Удар пришелся по объекту в жилом доме
Как заявил российский боец, склад оборудовали в жилом доме. По его словам, на объекте хранились взрывчатые вещества и поражающие элементы. Кроме того, там находились комплектующие для оснащения беспилотников.
Механик отметил, что подразделения группировки войск «Днепр» нанесли точный удар с применением БПЛА. В результате склад полностью прекратил существование. Таким образом, украинское подразделение лишилось важного логистического объекта.
Военнослужащий также подчеркнул, что военные заранее оценили возможные риски для гражданского населения. Поэтому удар провели с учетом обстановки в районе цели. В итоге мирные жители не пострадали.
Заявление бойца о размещении склада
Военнослужащий заявил, что украинские силы разместили склад с боеприпасами и элементами для беспилотников рядом с жилой застройкой. По его мнению, такое решение создавало дополнительные угрозы для гражданского населения. Более того, расположение объекта среди жилых домов осложняло его обнаружение.
«Украинские террористы разместили взрывчатку и поражающие элементы в непосредственной близости от жилых домов, прикрываясь таким образом мирными жителями», — приводит слова бойца РИА Новости.
Вместе с тем официального подтверждения этой информации со стороны украинских властей на момент публикации не поступало. Однако российские военные продолжают публиковать данные о выявлении подобных объектов в зоне конфликта.
Ситуация на других участках фронта
Ранее также поступала информация о сложной ситуации для украинских подразделений в районе Доброполья в Донецкой Народной Республике. По имеющимся данным, ВСУ несут потери. Вследствие этого ухудшается морально-психологическое состояние военнослужащих.
Военные эксперты отмечают, что беспилотники продолжают играть одну из ключевых ролей в современном конфликте. Поэтому склады, пункты управления и места подготовки операторов БПЛА остаются приоритетными целями для обеих сторон. Кроме того, борьба за превосходство в сфере беспилотных технологий становится все более важным фактором на линии соприкосновения.
ВС РФ уничтожили склад с комплектующими для дронов под Киевом.