Латвия готовится к битве за Ормуз!

Самое популярное новостное издание Латвии гордо сообщает, что латвийские вооруженные силы примут участие в международных операциях по обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Два мигранта-азербайджанца на «геликах» заблокировали полицейскую «Газель». Итог: авто конфискуют , а мигрантов призывают в Российскую армию
- Азербайджанец решил, что он в России, и начал оскорблять тайцев, о чём дико пожалел
- "Генерал Армагеддон" вернулся в Москву: Суровикину прочат два направления. Следующий – "Спартак"?
Свежие комментарии
- Приезжие потребов...
- Два мигранта с но...
- Приезжие потребов...
Потом, пид@ры прибалтийские, будут говорить, что тоже принимали непосредственное участие в деблокировании Ормузского пролива - и ведь не поспоришь... 🤬
А что по этому поводу думает Иран?
Это же как надо было деградировать и гордиться этим. Шавки пошли лаять.....
Надо будет России воспользоваться моментом, когда Латвия окажется без армии.
Вдруг из подворотни вылез великан...СТРАШНЫЙИ УСАТЫЙ ТАРАКАН....СМЕШНО....