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Гончаренко после 2:2 с ЦСКА: «Много друзей осталось в клубе. С Бабаевым у нас дружеские отношения»

Гончаренко после 2:2 с ЦСКА: «Много друзей осталось в клубе. С Бабаевым у нас дружеские отношения»

Главный тренер «Пари НН» Виктор Гончаренко признался, что ему было приятно провести свой дебютный матч против ЦСКА.

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