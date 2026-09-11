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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Динамо» Махачкала продлило контракт с Мрезигом на сезон: «Он согласился на наше предложение, хотя другие клубы предлагали условия лучше. Была острейшая конкуренция»

«Динамо» Махачкала объявила о подписании нового соглашения с полузащитником Хуссемом Мрезигом. Ранее генеральный директор клуба Шамиль Газизов сообщал , что у алжирца есть три трансферных предложения.

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