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Царьград

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Мишустин поздравил Розенбаума с 75-летием и пожелал успехов

Мишустин поздравил Розенбаума с 75-летием и пожелал успехов

Премьер-министр Михаил Мишустин поздравил певца Александра Розенбаума с 75-летием. В телеграмме, опубликованной на сайте правительства, он отметил легендарный вклад артиста в культуру и пожелал здоровья и вдохновения на новые достижения.

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