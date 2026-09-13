Мишустин поздравил Розенбаума с 75-летием и пожелал успехов

Премьер-министр Михаил Мишустин поздравил певца Александра Розенбаума с 75-летием. В телеграмме, опубликованной на сайте правительства, он отметил легендарный вклад артиста в культуру и пожелал здоровья и вдохновения на новые достижения.
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