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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тимур Гурцкая: «Мостовой не отказался от части зарплаты. Как будто «Зенит» имел право на требования, но чтобы это стало достоянием общественности А потом удивляются, что клуб не любят»

Тимур Гурцкая высказался о том, что Андрей Мостовой вышел на замену на 83-й минуте матча «Зенит» – «Локомотив» (2:1).

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