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Императорский город: 240 лет со дня присвоения крепости на Чёрном море названия Севастополь

Императорский город: 240 лет со дня присвоения крепости на Чёрном море названия Севастополь

Сегодня исполняется 240 лет со дня, когда городу на юге России было дано имя Севастополь. Это название придумал Григорий Потёмкин и предложил Екатерине Великой, она издала указ о присвоении городу имени 21 февраля 1784 года.

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