Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Скоты вы неблагодарные

Скоты вы неблагодарные

Скоты вы неблагодарные, одно слово! Я ж всю жизнь для вас, гадов пела, а вы вот так ко мне?! За что? Разве не для вас я столько лет выходила на сцену залов, вами, подлецами, заполненных по самую макушку? Мучилась, тратила своё здоровье, время, но шла, напрягалась, потому что вы, гады, заверяли, что я вам нравлюсь до такой степени, чтоб покупать мои дорогущие билеты.

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Комментарии
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ТМ
Татьяна Маштакова
ТМ &quot;Слава&quot; такая коварная штука, что если НАРОД дает её кому-то, то и забрать её запросто может... Так что, кому удалось таки  прославиться, то он должен  свою славу беречь и холить, а то её ведь и потерять, ОЙ, как же легко!
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