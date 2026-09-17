Глава «Читаэнергосбыта»: износ сетей в Забайкалье превышает 70%

Уровень износа коммунальной инфраструктуры в Забайкальском округе превышает 70%. Такие цифры привёл генеральный директор «Читаэнергосбыта» Алексей Голиков во время круглого стола, организованного Общественной палатой 17 сентября.
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