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Царьград

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Глава «Читаэнергосбыта»: износ сетей в Забайкалье превышает 70%

Глава «Читаэнергосбыта»: износ сетей в Забайкалье превышает 70%

Уровень износа коммунальной инфраструктуры в Забайкальском округе превышает 70%. Такие цифры привёл генеральный директор «Читаэнергосбыта» Алексей Голиков во время круглого стола, организованного Общественной палатой 17 сентября.

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