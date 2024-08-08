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360.ru: туристки в Анапе, заселившиеся в номер с клопами, потребуют компенсацию

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Туристы не перестают жаловаться на качество отдыха на черноморском побережье. Путешественники жалуются на антисанитарию, риск подхватить ротовирусную инфекцию, стекающую в море канализацию и забитые пляжи.

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